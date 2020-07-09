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Угрожающие изменения: украинцев предупредили о резком скачке температуры

В Украине будет сокращаться холодный период, подчеркнула Вера Балабух.

9 июля 2020, 19:07
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В Украине будет сокращаться холодный период

В связи с изменениями климата украинцам стоит готовиться к повышению температуры воздуха.

Об этом климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух пишет в материале на УНИАН.

"Тенденции, которые наблюдались на протяжении последних десятилетий и которые приобрели наиболее угрожающие значения в течение последних 5-10 лет, сохранятся: температура будет расти в течение всего года. В отличие от предыдущих лет, когда наибольший рост температуры у нас наблюдался зимой и летом, а весной и особенно осенью особых изменений не было, теперь существенно будут теплеть и наши осени", - сообщила она.

Климатолог отметила, что следовательно, в Украине будет сокращаться холодный период и увеличиваться продолжительность теплого.

"До сих пор лето увеличивалось преимущественно за счет того, что начиналось раньше, а сейчас оно и продлится дольше, охватывая и осенние месяцы. В принципе, уже сейчас в сентябре все чаще наблюдаются высокие температуры, в частности, в прошлом году они достигали 30 градусов и выше, да и октябрь был достаточно теплым, а температура, характерная для ноября, наблюдалась с ноября и почти до апреля (по сути, ноябрь у нас длился почти полгода)", - прогнозирует метеоролог.

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Балабух добавила, что также повышается не только температура днем, но и ночью: "Часто ночная температура летом у нас достигает выше 20 градусов, а это уже тропические ночи. Таких тропических ночей, даже на севере Украины, становится все больше".

Напомним, ранее директор Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата.

Он отметил, что изменения климата приведут к росту скорости ветра, что принесет определенную разрушительную силу.

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