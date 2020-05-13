Украине спрогнозировали улучшение погоды: названа дата

Скоро в Украине улучшится погода, спрогнозировал синоптик / УНИАН

Руководитель отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык спрогнозировал, что погода в Украине начнет улучшаться с пятницы, 15 мая.

В нашей стране будет повышаться температура воздуха и в субботу-воскресенье, 16 и 17 мая, днем будет колебаться в пределах +15...+20, рассказал эксперт в комментарии Obozrevatel.

Синоптик добавил, что днем на выходных температура воздуха ожидается +3...+8.

"…уже с 15 мая погода начнет улучшаться, температура воздуха будет повышаться…", – поделился собеседник.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что в четверг, 14 мая, на западе, в центре и на севере государства будут дожди.

Часть Украины накроют дожди, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Синоптики отметили, что 15 мая осадки ожидаются в западных областях, на востоке и на юге.

Часть Украины накроют дожди, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве 14 мая ожидается дождливая, прогнозируется гроза. Ночью температура может составить +7…+9, а днем – +12…+14. В пятницу в столице не прогнозируют осадки, ночная температура ожидается +7…+9, а дневная – +16…+18.

Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 13 мая. Эксперт сообщила, что украинскую территорию покинет атмосферный фронт, а его место займет антициклон.