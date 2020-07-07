Украину зальет дождями: синоптик дал аномальный прогноз

Ливни будут особенно сильными в карпатском регионе / УНИАН

Из-за изменений климата Украину будет заливать дождями. В то же время увеличится количество дней без дождей. Кроме того, синоптик предупреждает, что в разных регионах интенсивность осадков будет отличаться.

Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в интервью изданию Обозреватель, карпатский регион является наиболее опасным, так как там выпадает больше всего осадков по стране.

"Именно тут развиваются мощные конвективные облака, поэтому не зря этот регион, особенно высокогорный, называют "полюсом гроз". Но если мы говорим о возможных подтоплениях и интенсивных осадках, то они будут наблюдаться на всех территориях", – прогнозирует синоптик.

Важная особенность сильных локальных ливней в том, что их невозможно спрогнозировать заранее. А значит сложно подготовиться к разрушительным последствиям от непогоды.

"Очень сложно прогнозировать локальные осадки: грозы, град, шквалы, сильные ливни. Мы можем это увидеть, когда начинает образовываться облако и достигает определенных размеров, и мы уже видим, что с него выпадет, тогда составляем штормовое предупреждение и объявляем", – отметили в Харьковском отделении Укргидрометцентра.

Читайте такжеПогода в Украине: синоптики припугнули непростым августомИзменения климата повлияют и на температуру воздуха в Украине. По словам Балабух, среднее повышение температуры в Украине происходит интенсивнее, чем в Европе, а климатические изменения в последние годы у нас мощнее. В связи с этим увеличивается интенсивность гроз, ливней, шквалов и смерчей.

"Повышение средней температуры воздуха за год у нас значительно превышает темпы роста глобальной температуры по всему европейскому континенту, она будет повышаться и в дальнейшем. И это будет влиять на то, что эти процессы будут сильнее", – отметила эксперт.

Как сообщал Главред, ранее синоптик предупредил украинцев о жуткой жаре. Граждан призвали по возможности оставаться дома.