Погода в Украине в июле 2020: названы "мокрые" дни

В Украине в июле прогнозируется ряд "мокрых" дней, поделился синоптик / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в Украине в июле 2020 года может быть дождливой, в частности, с 10 по 13 число.

На протяжении месяца в нашей стране дожди также ожидаются 24-27 июля и 30-31 числа, рассказал эксперт Фактам.

По словам эксперта, максимальная дневная температура в Украине ожидается +29 градусов.

"Днем столбики термометров будут колебаться от 25 до 29 градусов тепла, а по ночам ожидается, что температура опустится до отметок плюс 14–17", – сказал Горбань.

Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 10 июля. Эксперт сообщила, что на востоке и на юге украинского государства жара будет отступать.

Позже замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что рост температуры в нашей стране снова будет наблюдаться 11 июля – ожидается до +33 градусов.