Погода кардинально изменится: детальный прогноз на неделю

В Украине ожидается резкое потепление / УНИАН

Погода в стране - сегодня, 26 апреля, Украину накрыли дожди и стало прохладнее. Также ощущалась порывы ветра.

Однако, по словам синоптиков, ситуация измениться уже в начале следующей неделе - в нашей стране ожидается потепление.

27 апреля влажно и ветрено будет только на востоке Украины, сообщает Укргидрометцентр. Ночью температура воздуха будет от 1 до 6 градусов тепла, в Карпатах возможны заморозки. Днем ожидается от 11 до 18 градусов тепла.

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28 апреля в Украине синоптики осадков не прогнозируют. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а днем от 13 до 18. Теплее всего будет на западе, где столбики термометра могут показать 21 градус.

29 апреля в Украину вернется по-настоящему весенняя погода, за исключением западных областей. По данным синоптиков, на Закарпатье ожидается гроза. Днем теплее всего будет именно в западных регионах - до 24 градусов тепла. В целом по стране ожидается от 15 до 24 градусов днем и от 4 до 10 градусов ночью.

30 апреля погода немного испортится, но в целом по стране будет тепло. В западных и северных областях ожидаются грозы, а температура воздуха по стране днем составит от 15 до 22 градусов, ночью - от 5 до 11 градусов.

Как ранее писал Главред, на сегодня и на завтра в Киеве, на воскресенье и понедельник, 26-27 апреля, погода прогнозируется нежаркая – днем максимальная температура ожидается +15 градусов, осадки не предвидятся.

Ранее был составлен прогноз погоды для Украины на май 2020-го. Синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич говорил, что нашей стране грозят заморозки на поверхности почвы и в воздухе.