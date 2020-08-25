Погода в Украине в сентябре 2020: синоптики предупредили о температурном сюрпризе

Украине на сентябрь спрогнозирован температурный сюрприз / УНИАН

В сентябре 2020 года погода в Украине ожидается теплее, чем на протяжении многих лет наблюдений.

В течение первого месяца осени средняя температура на большей части территории ожидается +14…+19 градусов, а в горах – +11…+12, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что такие температурные показатели на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

"Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах – до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений", – добавили в Гидрометцентре.

Ранее прогноз погоды для Украины на осень раскрыла кандидат географических наук, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. Эксперт говорила, что в Украине лето продлится до конца сентября.