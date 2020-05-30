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В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области в опасности

30 мая 2020, 22:29

Синоптики предупредили о сильных ливнях в западном регионе.

штормовое предупреждение
Синоптики предупредили об опасности в западном регионе / pixabay.com

Погода в Украине - из-за угрозы сильных ливней синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях Украины, также ожидается повышение уровня воды в реках.

По информации Укргидрометцентра, в западном регионе 31 мая ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый), сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

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Также значительные дожди прогнозируются в Карпатах ночью (ІІ уровень опасности, оранжевый).

Из-за этого с 31 мая по 1 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) уровень воду может подняться на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м.

Местами возможно начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, а также формирования значительного местного, склонного стока.

Погода в Украине

Как сообщал Главред, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что погода летом 2020 года будет похожа на летний сезон 2001-го. По ее словам, ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.

В свою очередь, климатолог Вера Балабух также дала прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По ее словам, нас ждет нестабильная погода - жара с засухой будет чередоваться с ливнями, шквалами и градом.

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