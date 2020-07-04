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"Почти +40": синоптик предупредила, где в воскресенье будет горячо

В Украине завтра в большинстве регионов будет сухо, спрогнозировала Диденко.

4 июля 2020, 16:56
Диденко сообщила, что в Украине завтра местами ожидается почти +40 – Погода в Украине завтра
В Украине завтра местами ожидается почти +40, сообщила синоптик / Reuters

Погода в Украине завтра, – в воскресенье, 5 июля, ожидается очень жаркая в большинстве центральных областей, на востоке и на юге, местами температура может достичь отметки в +39 градусов.

На востоке нашей страны жара может ослабнуть с 9 июля, а на юге – с 8 числа, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Эксперт добавила, что в воскресенье в большинстве областей украинского государства не ожидаются осадки. Грозовые дожди возможны в Киевской, Винницкой, Сумской, Черновицкой и в Черниговской областях.

Погода на завтра – прогноз для Украины от Диденко:

На юге, на востоке и в большинстве центральных областей дневная температура прогнозируется +30…+35, местами – +36…+39.

На севере и на западе днем прогнозируется +25…+30, а в Карпатах местами температура может составить +12…+19.

Читайте такжеПогода в Украине в июле 2020: синоптик предупредил о ливнях и назвал температуруРанее Наталья Диденко сообщила, что погода в Киеве 5 июля не ожидается очень жаркая – максимальная дневная температура может составить +28…+29 градусов. Синоптик предупредила, что 7 числа в столице изрядно польет.

Погода в Украине прогноз погоды Наталья Диденко синоптик
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