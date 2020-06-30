Украину накрыл фронт и принес "подарки" – синоптик

В ряде областей Украины из-за фронта изменится погода, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Украину накрыл холодный атмосферный фронт, из-за него погода на завтра – на среду, 1 июля, в ряде областей прогнозируется дождливая.

Осадки ожидаются в восточных областях Украины, местами – в захваченном Россией Крыму, в Днепре, в Запорожье, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Также отдельные дожди вероятны на западе и севере Украины, но ничего, к счастью, мощного…", – добавила синоптик.

По ее словам, погода в Украине завтра благодаря фронту в некоторых областях станет менее жаркой. Диденко поделилась, что в большинстве регионов температура днем составит +24…+28 градусов, жара до +33 градусов удержится на юге и на юго-востоке нашей страны.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды на июль 2020 года и предупредил, что в Украине 1-2 числа ожидаются ливни. Эксперт прогнозировал, что в начале месяца дневная температура не превысит +27 градусов.