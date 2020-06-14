"Грозы, град и шквалы в Украине": каким областям готовиться к непогоде

Ряду областей Украины грозит непогода / Reuters

Погода в Украине завтра, – в понедельник, 15 июня, в ряде областей прогнозируется очень неблагоприятная.

В большинстве регионов нашей страны завтра днем ожидаются грозы, а местами возможен град и сильный ветер, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что град и шквалы 15-20 м/с грозят юго-восточной и северо-восточной частям украинского государства.

По данным Гидрометцентра, жарче всего будет на Харьковщине, на Луганщине и в Донецкой области – максимальная дневная температура воздуха ожидается +31 градус.

Ряду областей Украины грозит непогода / Скриншот с meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook поделилась, что завтра Украина окажется под влиянием циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами.

Погода на завтра в Украине – прогноз от Диденко:

Днем в большинстве областей прогнозируется +25…+28, прохладнее может быть на западе – +20…+27, а жарче – на востоке и в Днепре – до +30. Существенные осадки могут не зацепить только восток страны.

Ранее был составлен прогноз погоды для Киева на 14 июня. В Укргидрометцентре предупреждали, что воскресенье будет дождливым, а температура не достигнет отметки в +30 градусов.