УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

"Грозы, град и шквалы в Украине": каким областям готовиться к непогоде

14 июня 2020, 15:45

В понедельник большинству областей Украины грозит непогода, предупредил синоптик.

В понедельник ряду областей Украины грозит непогода – Погода в Украине завтра
Ряду областей Украины грозит непогода / Reuters

Погода в Украине завтра, – в понедельник, 15 июня, в ряде областей прогнозируется очень неблагоприятная.

В большинстве регионов нашей страны завтра днем ожидаются грозы, а местами возможен град и сильный ветер, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что град и шквалы 15-20 м/с грозят юго-восточной и северо-восточной частям украинского государства.

По данным Гидрометцентра, жарче всего будет на Харьковщине, на Луганщине и в Донецкой области – максимальная дневная температура воздуха ожидается +31 градус.

В понедельник ряду областей Украины грозит непогода – Погода в Украине завтра
Ряду областей Украины грозит непогода / Скриншот с meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook поделилась, что завтра Украина окажется под влиянием циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами.

Погода на завтра в Украине – прогноз от Диденко:

Днем в большинстве областей прогнозируется +25…+28, прохладнее может быть на западе – +20…+27, а жарче – на востоке и в Днепре – до +30. Существенные осадки могут не зацепить только восток страны.

Ранее был составлен прогноз погоды для Киева на 14 июня. В Укргидрометцентре предупреждали, что воскресенье будет дождливым, а температура не достигнет отметки в +30 градусов.

прогноз погоды Наталья Диденко синоптик Укргидрометцентр
Сейчас вы просматриваете новость «"Грозы, град и шквалы в Украине": каким областям готовиться к непогоде». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:47
На Прикарпатье ушла под воду часть села: названа причина и опубликованы фото
16:28
Астролог сказал, о чем Зеленский всегда подумывал относительно президентства
16:05
"Ты пдр*с и твоя баба": Маруся Звиробий обматерила Зеленского с семьей
15:45
"Грозы, град и шквалы в Украине": каким областям готовиться к непогоде Видео
15:33
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
15:28
В ОРДЛО полностью пропала мобильная связь Vodafone: что случилось
15:03
Гороскоп на неделю: встреча с родственной душой и крупный финансовый выигрыш
14:40
Запуск авиасообщения: в Минздраве рассказали, как будут фильтровать пассажиров
14:38
Четыре страны ЕС заказали 400 миллионов доз вакцин от коронавируса Видео
14:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июня: усиление сексуальности и дара Видео
13:48
Путин прихвастнул выходом из пандемии коронавируса с минимальными потерями Видео
13:25
Ретроградный Меркурий в июне 2020: астролог раскрыл особенности Видео
13:10
Битва несчастных: астролог спрогнозировал судьбу Трампа и исход выборов в США
13:00
Киев и еще 10 областей застряли на карантине – нового ослабления не будет Видео
12:47
Конгрессмен сказал, что Россия хочет "подорвать"
12:35
"Заканчивать агрессию": Помпео выступил с громким заявлением против России
12:05
Аналитик спрогнозировал, сильно ли ударит "коронавирусный" кризис по Украине
12:00
Короткие мужские стрижки 2020 – как подстричься на лето: фото Фото
11:26
Вторая волна коронавируса придет в середине лета – британские ученые Видео
11:26
Разумков рассказал, какие вопросы не смогут выноситься на референдум по закону Зеленского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять