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"Накроет циклон": ряду областей Украины пообещали дожди

13 мая 2020, 15:10

В некоторых регионах нашей страны в четверг возможны грозы, предупредила синоптик.

В ряде областей Украины ожидаются дожди – Погода в Украине завтра
Из-за циклона в четверг в ряде областей Украины ожидаются дожди / УНИАН

Погода в Украине сегодня – в среду, 13 мая, на большей части территории сухая и солнечная из-за антициклона южного происхождения.

В четверг, 14 числа, украинское государство накроет циклон с атмосферными фронтами, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт предупредила, что из-за циклона в ряде областей нашей страны ожидаются осадки, возможны грозы.

Погода на завтра – где в Украине прогнозируются дожди:

  • Северные области;
  • Западные области;
  • Центральные области (вечером);
  • Винницкая область;
  • Одесская область (вечером).

Ранее в Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды на 14-15 мая. Синоптики сообщили, что 15 числа в Украине в четырех регионах прогнозируются грозы.

прогноз погоды Погода в Украине Наталья Диденко синоптик
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