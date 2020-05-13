"Накроет циклон": ряду областей Украины пообещали дожди

В некоторых регионах нашей страны в четверг возможны грозы, предупредила синоптик.
Погода в Украине сегодня – в среду, 13 мая, на большей части территории сухая и солнечная из-за антициклона южного происхождения.
В четверг, 14 числа, украинское государство накроет циклон с атмосферными фронтами, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Эксперт предупредила, что из-за циклона в ряде областей нашей страны ожидаются осадки, возможны грозы.
Погода на завтра – где в Украине прогнозируются дожди:
- Северные области;
- Западные области;
- Центральные области (вечером);
- Винницкая область;
- Одесская область (вечером).
Ранее в Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды на 14-15 мая. Синоптики сообщили, что 15 числа в Украине в четырех регионах прогнозируются грозы.