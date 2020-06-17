Погода в Украине на завтра: синоптик назвала "дождевого рекордсмена"

Запад Украины будет оставаться "дождевым рекордсменом", сообщила эксперт / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в четверг, 18 июня, в Украине "дождевым рекордсменом" будет оставаться западная часть государства.

Погода на завтра прогнозируется неблагоприятная на западе, в северных областях и на Виннитчине, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По ее данным, в этих регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы, во время грозы возможны град и шквалы.

"...Но все же рекордсменом по притягиванию влаги на свою голову остается наш запад", – отметила Диденко.

Прогноз погоды для Украины на 18 июня от синоптика

В большинстве областей в четверг дневная температура ожидается +27…+30. Днем в западных регионах температура может быть немного ниже – +23…+28. На востоке нашей страны прогнозируется до +33.

Укргидрометцентр на своем сайте поделился, что 18 июня сухая погода ожидается в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.Читайте такжеУченые предрекли аномальную жару и назвали ее причины

Запад Украины будет оставаться "дождевым рекордсменом", сообщила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

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