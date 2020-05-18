"Фронт подбросит дождей": синоптик назвала "мокрые" регионы Украины

На части территории Украины будет мокрая погода, предупредила синоптик / УНИАН

Погода в Украине завтра, во вторник, 19 мая, на части территории будет мокрая – дождей опять подбросит атмосферный фронт с севера.

Осадки ожидаются в большинстве центральных областей нашей страны, на западе, на севере, в Харьковской области, а под вечер и в Днепропетровской области, написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ночь на вторник на большей части украинской земли температура ожидается +6…+9 градусов, теплее прогнозируется на юге – +8…+13, а прохладнее – на севере – местами +3…+7.

"Завтра днем в Украине ожидается +14…+20 градусов, на юге – до +22 градусов, на западе – +18…+24 градуса, на крайнем севере – + 9…+13 градусов", – добавила эксперт.

Погода на завтра в Киеве

Ночью +7 градусов, днем +17. В столице ожидается дождь.

В Украинском гидрометцентре предупредили, что 19 мая в ряде областей нашей страны возможны грозы. Также гроза прогнозируется в Киеве.

Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра – где ожидается гроза:

Львовская область;

Тернопольская область;

Волынская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Киевская область;

Черниговская область;

Сумская область.

На части территории Украины будет мокрая погода, предупредила синоптик / meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что погода в Киеве до 22 мая будет мокрая. По данным синоптиков, сухая погода в столице днем ожидается только 20 числа.