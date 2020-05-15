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"Часть Украины избавится от дождей": синоптик дала прогноз погоды на субботу

15 мая 2020, 13:32

В субботу интенсивная влажная зона "поскачет" на восточные регионы, предупредила эксперт.

Наталья Диденко спрогнозировала, что в субботу часть Украины избавится от дождей – Погода в Украине завтра
В субботу часть Украины избавится от дождей, спрогнозировала Наталья Диденко / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в ночь на субботу, 16 мая, погода в Украине будет дождливая – осадки ожидаются на западе, в центре и на севере страны.

Днем интенсивная влажная зона "поскачет" на восточные области, западная часть украинского государства очистится от дождей, и на юге будет ясно, сообщила эксперт в Facebook.

Диденко добавила, что ночная температура на большей части территории ожидается до +8 градусов, а дневная – до +19. 

Погода в Киеве завтра ожидается теплая, днем температура может составить около +16. Ночью прогнозируется дождь, днем местами возможны небольшие осадки.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что в субботу дожди ожидаются в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. 

Погода на завтра – прогноз для Киева:

Ночью +7…+9, дождь, днем – +15…+17, без существенных осадков.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу будет до +17 – Погода в Украине завтра
В Киеве в субботу будет до +17, спрогнозировали в Укргидрометцентре / meteo.gov.ua

Ранее появился прогноз погоды для Киева до 18 мая. В прогнозе говорилось, что 17-18 мая в столице днем температура может составить до +19 градусов. В Киеве 17 мая прогнозируется дождь, а 18 числа осадки не ожидаются.

Погода в Украине прогноз погоды Наталья Диденко погода в Киеве Укргидрометцентр
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