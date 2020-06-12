"Грозовой день": синоптик предупредил Украину об "ударах" стихий

Украине в субботу грозят "удары" стихий, предупредили синоптики / Reuters

Погода на завтра в Украине – на субботу, 13 июня, прогнозируется грозовая, на части территории страны ожидаются значительные дожди.

Отдельным районам нашей страны грозит сильный ветер и град, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что значительные дожди прогнозируются в Закарпатской области и на Прикарпатье.

"Днем 13 июня на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с…", – отметили в Гидрометцентре.

Самая жаркая погода в Украине завтра ожидается в Харьковской и Луганской областях – днем температура воздуха может составить +35 градусов. Самая низкая дневная температура прогнозируется в Ивано-Франковской области – до +27.

Украине в субботу грозят "удары" стихий, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

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