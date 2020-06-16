Синоптик предупредила о коварстве погоды: к чему готовиться украинцам

В Украине завтра в ряде областей возможна непогода.
Погода в Украине в среду днем, 17 июня, прогнозируется грозовая, в западных областях ожидается значительный дождь.
В отдельных районах нашей страны, кроме крайнего востока, возможен град и шквалы, 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook предупредила, что небольшой или умеренный дождь может мгновенно переходить в ливень со шквалами и градом.
Эксперт поделилась, что погода на завтра в Украине прогнозируется преимущественно сухая на юге и на востоке, периодический дождь с грозой днем возможен только в Харьковской области.
Диденко добавила, что в большинстве областей украинского государства дневная температура составит +25…+30, на востоке ожидается жарче – до +32, а на западе – прохладнее – +22…+27.
Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева. Синоптики отметили, что 16-19 июня в столице прогнозируется мокрая и грозовая погода, а сухой день будет 20 числа.