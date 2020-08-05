"Под 40 градусов": синоптик предупредила об "адской" жаре

В ряде регионов Украины в четверг прогнозируется под 40 градусов / Reuters

Погода в Украине завтра днем – в четверг, 6 августа, в ряде регионов прогнозируется очень жаркая.

В восточной и южной части государства местами ожидается до +35 градусов, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что в Украине "прочно поселился" антициклон, поэтому в четверг на большей части государства будет жарко, солнечно и сухо.

"Правда, во второй половине дня вдоль северной границы – Волынь, Ровенщина, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина, Сумщина – набегут тучи, и местами возможен дождь с грозой…", – отметила Диденко.

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