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В Украине Utz "поборет" дожди – синоптик

Прогноз погоды для некоторых областей нашей страны дождливый.

25 июня 2020, 16:00
Синоптик спрогнозировала, что в Украине антициклон поборет дожди – Погода в Украине завтра
В Украине антициклон поборет дожди, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Погода на завтра – на пятницу, 26 июня, в большинстве областей Украины прогнозируется сухая и солнечная.

В Украине сухая погода будет преобладать благодаря антициклону Utz, который "поборет" дожди, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт предупредила, что дожди с грозами снова ожидаются на Прикарпатье, и локальные осадки возможны на северо-востоке нашей страны.

Погода в Украине завтра – прогноз от Диденко

Максимальная температура воздуха в украинском государстве ожидается +32 градуса. Свежее будет на западе – +24…+28.

Погода в Киеве завтра – прогноз от синоптика

В столице ожидается преимущественно сухая погода. Дневная температура может составить +28…+30 градусов.

Ранее замдиректора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк говорил, что в Украине большое количество осадков приведет к формированию паводков, а рост скорости ветра будет нести разрушительную силу.

Погода в Украине прогноз погоды Наталья Диденко
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