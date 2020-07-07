Погода в Украине завтра: "жарить" будет только в двух областях – синоптик

В среду в двух областях Украины ожидается жара / УНИАН

Погода в Украине завтра – в среду, 8 июля, в большинстве областей станет менее жаркой, только в Донецкой и Луганской областях ожидается до +33 градусов.

Жара будет отступать на востоке нашей страны и на юге 9-10 июля, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Эксперт добавила, что в среду днем на большей части территории украинского государства прогнозируется +20…+26 градусов, на юге, на востоке и в Днепропетровской области +26…+30, а на западе – +18…+24.

Погода на завтра – прогноз по Украине от Диденко:

На Левобережье ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы и град. Периодические осадки прогнозируются в западных областях нашей страны.

"Ветер в Украине в среду северо-западный, умеренный, при грозах – порывистый", – предупредила эксперт.

Ранее синоптики составили долгосрочный прогноз погоды для Украины. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, что в украинском государстве среднее повышение температуры происходит интенсивнее, чем в Европе.