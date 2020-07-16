Метеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зима

Осень в Украине будет теплее, чем обычно, сказала метеоролог / УНИАН

Кандидат географических наук, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко сообщила, что в Украине осень уже традиционно будет теплее, чем обычно.

Вероятность того, что зима будет суровой, составляет менее 10%, рассказала метеоролог в интервью УНИАН.

По ее словам, будущей зимой будут сменять друг друга оттепели, небольшие морозы и ледяные дожди.

"Осень будет уже традиционно теплее обычного. Лето продлится до конца сентября…", – сообщила эксперт.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на конец июля текущего года. Эксперт говорил, что конец месяца будет дождливым и очень теплым – температура может достичь отметок в +27...+29 градусов.