Погода в выходные: синоптик сделала важное предупреждение

Наталья Диденко призвала украинцев одеваться теплее, ведь погода будет холодной.
В выходные, 28 и 29 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - в центральных областях Украины будут осадки, на востоке Украины возможен сильный ветер.
Как сообщает народный синоптик Наталья Диденко в своих социальных сетях, в западных и северных областях Украины ожидается дождь с переходом в мокрый снег. Осадки коснутся Харьковской области и центральные регионы страны. На юге мокрый снег возможен в воскресенье везде, кроме Запорожья. Остальные области без существенных осадков.
В выходные холоднее всего будет в западной и северной части страны, ожидается +1...+4 градуса, в центральной части +1...+3 градуса. Так, в восточных регионах прогнозируется +5...+8 градусов, возможен сильный ветер, а в южной части Украины будет самая теплая погода: от +6 до +10 градусов.
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В Киеве синоптическая ситуация явно указывает на осадки, будет дождь с переходом в мокрый снег. В столице будет низкая температура: днем максимум +1...+4 градусов.
"Завтра день памяти жертв Голодомора в Украине. Кто пойдет в памятные места, чтобы вспомнить миллионы погибших украинцев, обязательно одевайтесь тепло, сочетание влажности и низкой температуры может спровоцировать охлаждение и простуду, которые сейчас лишние", - отметила Диденко.
Какой будет зима 2020-2021 в Украине
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