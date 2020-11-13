Погода зимой 2021 в Украине: метеоролог предупредила об аномалии

В Украине зимой 2020-2021 ожидается аномально теплая погода, сообщила метеоролог / УНИАН

Климатолог и географ-метеоролог, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила, что синоптики ожидают аномально теплую зиму 2020-2021 годов.

Прогнозируется, что погода зимой 2021 в Юго-Восточной Европе, в частности и в украинском государстве, будет преимущественно теплой благодаря воздушным массам, которые будут поступать с Азии и Африки, рассказала эксперт Апострофу.

По словам собеседницы, средняя температура будущей зимой может быть на 2 градуса выше, чем зимой 2019-2020 годов (в Киеве средняя температура была +2 – Ред.).

Балабух предупредила, что в Украине зимой возможно похолодание.

"Когда мы говорим, что нас ожидает более теплая зима, мы говорим об общих тенденциях. Да, где-то на 60% будет преобладать теплая погода, выше нормы…", – сообщила метеоролог.