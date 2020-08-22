Погодный экстрим со снегом: какой будет осень 2020 в Украине

Погода на осень 2020 в Украине - когда ждать снег и морозы / lenta-ua.net

Погода в Украине осенью 2020 года будет сначала по-летнему жаркой, а затем внезапно морозной и дождливой. Заморозки и даже первый снег с дождем заглянут в Украину уже в конце октября.

Прогноз погоды на осень 2020 в Украине от Гидрометцентра

Синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что "как минимум, половину сентября в большинстве регионов Украины сохраняется летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс".

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на август 2020 – когда прижмет и что делатьПо его словам, ожидается +25-30 градусов, но стоит быть готовыми и к трех-четырехдневным периодам похолодания, пишет Обозреватель.

В то же время по-настоящему дыхание осени украинцы почувствуют только во второй половине сентября.

Какой будет погода осенью 2020 в Украине: славянский прогноз погоды

Исследователь народной метеорологии Александр Васянович, осень 2020 должна быть сухой и в Киеве, и в Днепре, и в Одессе, и во Львове. Объяснение простое: на Мокрину (1 августа) и на Илью-пророка (2 августа) дождей не было и было достаточно прохладно.

Погода на осень 2020 – народный синоптик

Народный прогноз от Леонида Горбаня наоборот обещает дожди и холода.

К примеру, пляжный отдых в Одессе не стоит планировать позже 4 сентября – пока температура воздуха там составляет +25-27 градусов.

"А начиная с 5 сентября температура резко опустится до +19-20 градусов. На таком уровне она продержится до 25-го числа. А с 25 сентября температура понизится до +11-13 градусов", – рассказал народный синоптик.

По его словам, "октябрь в Одесской области будет очень холодным":

с 1 по 10 октября – до +12-14 градусов,

с 11 по 17 октября – до +16-17 градусов,

а с 18 октября – около +15-16 градусов.

Погода в сентябре на юге Украины будет достаточно дождливой: небольшие осадки ожидаются 1-5 сентября, а сильные дожди – с 12-го по 15-го число, небольшой дождь – 25-го числа. В октябре дожди прогнизируются 10-го числа, затем 15-18 и 26 октября.

Погода в Киевскойи Полтавской областях будет вообще без дождевой паузы: заливать будет постоянно – и вплоть до 12 октября.

"Температура 1-4 сентября на уровне +18-20 градусов, к 5-му числу она падает до +15-17 градусов, и таким качелями через каждые пять дней: то повышается до уровня +20-24 градусов, то опять опускается на уровень +15-16 градусов. В последнюю декаду сентября температура опустится до +10-11 градусов", – обещает Горбань.

Уже 28-29 октября ночью в Киевской и Полтавской областях возможны заморозки до -1-4 градуса и снег с дождем.

"Весь октябрь будет холодным. До 14-го числа температура будет держаться на уровне +14-16 градусов, с 15-го до 25-го числа – +11-12 градусов, а в последнюю неделю месяца – всего +3-4 градуса", – рассказал народный синоптик.

Ранее синоптик предупредил о погодной неприятности на День Независимости. В праздничный день в Украине ожидается до +31 градуса.