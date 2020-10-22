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Пока что до +22 градусов: когда закончится тепло и вернутся дожди

22 октября 2020, 13:27

Погода в Украине завтра, в пятницу, еще побудет без осадков.

Синоптик - Погода в Украине подарит южную температуру
Синоптик: Погода в Украине подарит южную температуру / Фото pixabay.com

Погода в Украине завтра, 23 октября 2020, будет без дождей – об этом позаботится антициклон, заверила синоптик Наталья Диденко.

Температура в Украине будет на уровне +15-20 градусов днем, еще теплее на юге – до +22 градусов.

Погода в Киеве 23 октября 2020 также выдастся теплой (до +18 градусов), дожди маловероятны.

Немного похолодает на выходных: в субботу-воскресенье ожидается в среднем около +15-18 градусов. Дожди вероятны лишь на западе и на севере страны.

Прогноз погоды на 3 дня по регионам от Укргидрометцентра

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Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020

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