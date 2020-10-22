Пока что до +22 градусов: когда закончится тепло и вернутся дожди

Погода в Украине завтра, в пятницу, еще побудет без осадков.
Погода в Украине завтра, 23 октября 2020, будет без дождей – об этом позаботится антициклон, заверила синоптик Наталья Диденко.
Температура в Украине будет на уровне +15-20 градусов днем, еще теплее на юге – до +22 градусов.
Погода в Киеве 23 октября 2020 также выдастся теплой (до +18 градусов), дожди маловероятны.
Немного похолодает на выходных: в субботу-воскресенье ожидается в среднем около +15-18 градусов. Дожди вероятны лишь на западе и на севере страны.
Прогноз погоды на 3 дня по регионам от Укргидрометцентра
- Синоптик дал детальный прогноз, какой будет погода в ноябре. Температура воздуха во второй половине осени будет превышать норму на полтора-два градуса.
- Также синоптик рассказал, какой будет погода в декабре и ждать ли снега. Последняя декада декабря 2020 будет нетипично теплой.
- Климатолог озвучила прогноз погоды, какой будет зима 2020-21 в Украине. Аномалии могут быть ежедневно, но в целом зима не будет суровой.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
Автор: Диана Беловодская