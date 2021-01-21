Потепление пришло не во всю Украину: где задержались морозы до -27º

Температура воздуха на востоке и западе страны кардинально разная.
Погода в Украине сегодня кардинально разная в западных и восточных регионах.
Так, на западе уже потеплело до +5 градусов, а вот на востоке страны всё еще держатся лютые морозы до -27 градусов. На остальной территории Украины термометры покажут от 6 градусов мороза до 12 градусов ниже нуля.
Пресс-служба Укравтодора обещает сегодня снег Киевской и Ровенской областям, а снег с дождем – отдельным регионам Львовской области.
Дождь пройдет в Закарпатской области. Одесскую область укроет туман.
Водителям стоит быть осторожными в Луганской, Запорожской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях: здесь дорога местами заснеженная. При этом в Закарпатской области на перевальных участках дорог местами обещают небольшой дождь, а во Львовской области – снег.
Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заверяет ведомство.
Погода в Украине: новости
- На Украину надвигается шторм и зимние ливни. На смену морозу придет потепление, но осадки вернутся в виде ледяного дождя и штормового ветра.
- В Украину снова несутся мощные снегопады и мороз. По прогнозу синоптиков, в страну снова вернется мороз и завалит снегом.
- Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале. Погода в Украине в феврале ожидается аномально теплой.