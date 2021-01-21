Потепление пришло не во всю Украину: где задержались морозы до -27º

Синоптик: Погода в Украине принесла потепление не во все регионы / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня кардинально разная в западных и восточных регионах.

Так, на западе уже потеплело до +5 градусов, а вот на востоке страны всё еще держатся лютые морозы до -27 градусов. На остальной территории Украины термометры покажут от 6 градусов мороза до 12 градусов ниже нуля.

Пресс-служба Укравтодора обещает сегодня снег Киевской и Ровенской областям, а снег с дождем – отдельным регионам Львовской области.

Дождь пройдет в Закарпатской области. Одесскую область укроет туман.

Водителям стоит быть осторожными в Луганской, Запорожской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях: здесь дорога местами заснеженная. При этом в Закарпатской области на перевальных участках дорог местами обещают небольшой дождь, а во Львовской области – снег.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заверяет ведомство.

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