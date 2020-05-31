Рекордная жара: климатологи шокировали прогнозом на лето-2020

Эксперты не исключают аномальных погодных явлений / УНИАН

Опубликован новый прогноз о температурных показателях в летний период в 2020 году.

Как отмечают специалисты-метеорологи, существует высокая вероятность того, что 2020 год станет одним из самых жарких в истории метеонаблюдений,

Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, Северное полушарие летом-2020 ожидает рекордная жара.

В то же время ученые не исключают и аномальных погодных явлений. Согласно прогнозу, из-за глобального изменения климата не исключено ощутимое повышенная температура поверхности океана в тропических широтах. Климатологи также предупредили о значительном количестве дождей на территории Южной Америки и полуострова Индостан.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что уже к 2050 году климатические пояса в мире сместятся и в Киеве погода станет как в австралийской столице Канберре, идет речь в исследовании синоптиков из Швейцарии, которые проанализировали более 20 показателей в 520 городах мира.

При этом в столице Украины среднегодовая температура достигнет примерно +13°C, тогда как сейчас +8,9°C.