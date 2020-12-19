Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену

В воскресенье в Украине будет снежная погода.
Погода в Украине 20 декабря будет пасмурной для жителей запада и центра и снежной для жителей востока и Крыма.
Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, температура в течение дня будет оставаться выше нуля во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей. На западе Украины будет теплее всего.
В целом снег будет идти в течение дня и ночи в 8 регионах Украины – крайних восточных областях, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской.
Во всех остальных областях существенных осадков не ожидается.
В Киеве будет сухо, но облачно. Температура воздуха одинакова как днем, так и ночью – 0...+2 градуса.
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Прогноз погоды в Украине на 20 декабря:
- Ужгород – +3...+5
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +2...+4
- Ровно – + 1...+3
- Житомир – +0...+2
- Винница – +0...+2
- Пропустить через 15
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +1...+3
- Херсон – + 0...+2
- Симферополь – +0...+2
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – 1...+1
- Луганск – 2...0
- Харьков – 0...+2
- Киев – 0 ... +2
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Автор: Мария Тупик