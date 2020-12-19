Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену

Погода в Украине на 20 декабря / УНИАН

Погода в Украине 20 декабря будет пасмурной для жителей запада и центра и снежной для жителей востока и Крыма.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, температура в течение дня будет оставаться выше нуля во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей. На западе Украины будет теплее всего.

В целом снег будет идти в течение дня и ночи в 8 регионах Украины – крайних восточных областях, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской.

Во всех остальных областях существенных осадков не ожидается.

В Киеве будет сухо, но облачно. Температура воздуха одинакова как днем, так и ночью – 0...+2 градуса.

Читайте такжеБудет очень холодно: синоптик назвал самый страшный зимний день в 2021​ году

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – + 1...+3

Житомир – +0...+2

Винница – +0...+2

Пропустить через 15

Одесса – +3...+5

Николаев – +1...+3

Херсон – + 0...+2

Симферополь – +0...+2

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 1...+1

Луганск – 2...0

Харьков – 0...+2

Киев – 0 ... +2

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: