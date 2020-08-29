Прогноз погоды на сентябрь 2020: синоптик назвал дождливые дни

В последние дни лета будут холодные ночи, говорит прогноз погоды / УНИАН

Погода в Украине в первой половине сентября ожидается теплой, однако периодически возможны небольшие дожди.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань в интервью изданию Фактам.

По его словам, небольшие дожди в сентябре возможны 1-го, 5-го, 11-го, 12-го, 15-го и 27-го числа.

В первой половине месяца температура воздуха днем составит около 25−27 градусов тепла, а во второй половине похолодает до 16 – 24 выше нуля. По ночам ожидается +8…+17 градусов.

В свою очередь, народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на конец августа.По его словам, конец августа будет сухим.

"Правда, в последние дни лета будут холодные ночи. Осень же немного помоет дождями и дважды согреет бабьим летом. Первый месяц осени захватит с конца августа умеренное тепло днем и холодные ночи. Уже в середине первой декады потеплеет. Тепло будет и практически всю второю декаду сентября и только под конец температура снизится. Также возможны кратковременные дожди" - озвучил прогноз погоды Деркач.

По его словам, последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой, ее можно будет считать бабьим летом.

"Умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя — вот таким будет конец сентября", - отметил синоптик.

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Как сообщал Главред, летняя погода в Украине пока что еще задержится на некоторое время, хотя с 1 сентября возможно некоторое снижение температуры.

По ее словам, к понедельнику, 31 августа, в западных и северных областях ожидается повышение температуры до 30 градусов. На остальной же территории страны термометры будут показывать 30−35 выше нуля.