Прогноз погоды на завтра: синоптик рассказала, кому достались дожди, а кому жара

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 27 августа 2020 / УНИАН

Погода в Украине 27 августа 2020 принесет дожди преимущественно в северные области и частично – на запад страны, рассказала синоптик Наталья Диденко. Термометры тут покажут +20-25 градусов.

На остальной территории сухо. Температура воздуха на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет на уровне +26-31 градус.

Погода в Киеве 27 августа 2020 будет дождливой и прохладной – около +23 градусов.

Потепление в Украину придет на выходные, заверила синоптик.

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