Грозы и шквалы с градом: украинцев предупредили о резком похолодании

В Украине ожидаются дожди с грозами

Во вторник, 14 июля, прохладный воздух будет охватывать большую часть территории Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, температура воздуха будет колебаться в пределах +18 +23 градусов.

На юге и юго-востоке будет теплее, до +20 +26 градусов.

Синоптик предупредила, что дожди, местами с грозой, наиболее вероятны во вторник на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине. На остальной территории Украины - местами локальные дожди, местами прояснения.

"В Киеве вторник обещает быть свежим, а учитывая вечернюю и ночную температуру воздуха и совсем прохладным. Ночью, вечером, утром +13 +17 градусов - брррр, а днем такое себе лето, +18 +20 градусов. Существенные осадки в столице - вряд ли, такой себе где-то небольшой дождик", - написала синоптик.

Как уточняет Украинский гидрометцентр, 14 июля, в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

На Левобережье ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды на 14 июля / meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине в последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27 +29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.