УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Грозы и шквалы с градом: украинцев предупредили о резком похолодании

В Украине штормовое предупреждение: ожидаются дожди, местами с грозой.

13 июля 2020, 14:39
false
В Украине ожидаются дожди с грозами

Во вторник, 14 июля, прохладный воздух будет охватывать большую часть территории Украины, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, температура воздуха будет колебаться в пределах +18 +23 градусов.

На юге и юго-востоке будет теплее, до +20 +26 градусов.

Синоптик предупредила, что дожди, местами с грозой, наиболее вероятны во вторник на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине. На остальной территории Украины - местами локальные дожди, местами прояснения.

false

"В Киеве вторник обещает быть свежим, а учитывая вечернюю и ночную температуру воздуха и совсем прохладным. Ночью, вечером, утром +13 +17 градусов - брррр, а днем такое себе лето, +18 +20 градусов. Существенные осадки в столице - вряд ли, такой себе где-то небольшой дождик", - написала синоптик.

false

Как уточняет Украинский гидрометцентр, 14 июля, в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

На Левобережье ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды на 14 июля / meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине в последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27 +29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.

синоптик прогноз погоды погода в Киеве Погода в Украине Наталья Диденко штормовое предупреждение
Сейчас вы просматриваете новость «Грозы и шквалы с градом: украинцев предупредили о резком похолодании». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:39
1+1 снимает замену сериалу Школа - сюжет, актеры и дата выхода
14:39
Грозы и шквалы с градом: украинцев предупредили о резком похолодании Видео
14:31
Гибель семьи в ДТП под Киевом: Зеленский прокомментировал трагедию Видео
14:17
Ученые спрогнозировали, какой "кровавый урожай" соберет коронавирус Видео
14:08
Звездные Войны 5: Империя наносит ответный удар возглавила прокат
14:00
Экс-депутат Госдумы сказал, чего боится Зеленский
13:59
Жуткое ДТП с четырьмя жертвами: стало известно состояние выжившего ребенка Видео
13:39
Болит копчик: причины боли и лечение
13:30
"Горы трупов": нардеп предупредил, когда военные РФ могут быть в Киеве Видео
13:28
"Надо было голой": Лобода в бикини заинтриговала пикантным фото
13:01
Украину ждет беда страшнее COVID-19: медики забили в набат Видео
12:55
Бессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть Видео
12:47
Попасть в Евросоюз с 14 июля: Кулеба рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
12:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах Видео
12:32
"Людей не останется": Бородина высказалась об ЛГБТ
12:24
Пора закатывать губу: ученый назвал реальный срок появления вакцины от коронавируса Видео
12:19
Коронавирус в Украине и мире 13 июля: число зараженных почти достигло 13 млн человек
12:08
Внук Элвиса Пресли умер от пулевого ранения
12:08
Две судимости и новые жертвы: что известно о смертельной аварии под Киевом Видео
11:57
Антипутинские протесты в Хабаровске и чем они грозят Украине мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять