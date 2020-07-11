Жара с дождями и резкое похолодание: синоптик удивил прогнозом до осени

Последние дни июля в Украине будут дождливыми / eradia.blog.ru

В Украине последние дни июля будут дождливыми, но очень теплыми, температура установится на уровне +27 +29 градусов, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа, пишет Obozrevatel.

"2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода. До 11 августа температура будет колебаться в пределах от 26 до 33 градусов тепла днем, и +18…+20 ночью", – говорит синоптик.

По его данным, в середине последнего месяца лета пройдет небольшой дождь, а с 20-х чисел августа в Украину придет прохлада.

"Уже с 23 августа температура снизится до +20…+22 градусов днем, а ночью до +12…+13. На юге будет чуть теплее – до +25 днем, и +16…+18 ночью. В последние дни месяца температура воздуха снизится еще на пару градусов", – утверждает синоптик.

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По сравнению с июлем, август действительно будет не богат на дожди, прогнозирует Горбань. По его данным за месяц по Украине выпадет до 22 мм осадков в зависимости от региона, сравнительно с 55 мм во втором месяце лета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье, 12 июля, температура немного снизится, в понедельник, 13 числа, серьезно похолодает.