Возвращение адской жары: украинцам рассказали об аномальных температурах

В Украине установится жаркая погода / УНИАН

В ближайшую неделю в Украине стоит ожидать повышения температуры, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как написал он в своем Facebook, на предстоящей неделе прогнозируется возвращение жары до +30 градусов.

"Северный антициклон EMIL, который организует безоблачную погоду на большей части Восточной Европы, медленно перемещается в умеренные широты и воздушная масса в нем прогревается", - рассказал он.

Синоптик напомнил, что на прошлой неделе среднесуточные температуры были ниже на 2-4 градуса климатической нормы и больше соответствовали началу сентября.

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"А на новой неделе с помощью южных ветров солнце будет прогревать воздух днем уже до +28 +30 градусов. В условиях преимущественно антициклонального характера погоды дожди маловероятны", - добавил он.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, на следующей неделе +30 градусов стоит ждать уже 17 августа.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал о том, что погода в Украине в августе 2020 будет не очень жаркой. Средняя температура воздуха ожидается в пределах нормы, а на востоке страны даже ниже на 1-1,5 градуса.