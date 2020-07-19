От ливней с грозами до наводнений: украинцев напугали прогнозом погоды

В Украине прогнозируют ливни с грозами / nv.ua

Погоду большей части территории Украины в ближайшие сутки, 20 июля, будет определять теплый воздух.

Как рассказали в Укргидрометцентре, ночью в Карпатах, днем в западных и южных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. В Закарпатье, днем также в Одесской области местами значительные дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью +12 +17°, днем +23 +28°; в южной части ночью +15 +20°, днем +27 +32°.

В Киеве в понедельник - без осадков. Температура ночью +15 +17°, днем +26 +28°.

Прогноз погоды на 20 июля / meteo.gov.ua

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасности повышения уровня воды в бассейнах рек Сян, Днестр и Прут во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях вследствие осадков 19-21 июля.

"19-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 1 м над уровнями на 8.00 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - сообщается на сайте ГСЧС.

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"20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8.00 19 июля, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине в последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27 +29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.