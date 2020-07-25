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Резкое ухудшение погоды: Украину накроют дожди с грозами - синоптик

В западных областях Украины ожидаются грозы.

25 июля 2020, 14:30
лето, погода, гроза
Грозовые дожди днем накроют всю западную Украину / facebook.com/MNS.GOV.UA

В субботу, 25 июля, в западных регионах Украины и в Киеве будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ближайший час в Киеве будут наблюдаться дожди и грозы. Такая погода сохранится там в первой половине дня. Кроме того, грозовые дожди днем накроют всю западную Украину (I уровень опасности).

В сообщении подчеркивается, что 25 июля в западных областях ожидаются грозы (I уровень опасности). Кроме того, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, в ГСЧС предупредили, что вечером 25 июля и в течение 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями 24 августа на 8:00, без негативных последствий. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, погоду в Киевской области обусловят дожди.

"На переживайте - скоро пойдет. Но вечером дождик еще вернется", - написала она в Facebook.

Диденко добавила, что 25-26 июля вокруг Карпат и в горах могут быть сильные осадки.

Напомним, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине в последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27 +29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.

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