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Когда Украину снова накроет пылевой бурей – прогноз синоптика

30 мая 2020, 03:57

В апреле синоптики прогнозировали сильный ветер, пылевую бурю - нет.

Буря
Пылевая буря в Киеве грянула 16 апреля / УНИАН

16 апреля на Киев и многие районы области обрушилась сильная пылевая буря. Плохие погодные условия спровоцировали ДТП, которые привели к жертвам и пострадавшим. Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида объяснил причины этого явления и рассказал, грозят ли Украине пылевые бури в ближайшем будущем.

По его словам, пылевая буря пришла в Киев из Житомирской области, Овручского района, частично из западных районов Киевской области. При этом синоптики прогнозировали сильный ветер – до 22 м/с, однако пылевую бурю не ждали.

"(Пылевая буря, - ред.) зависит от состояния подстилающей поверхности. Она или вспаханная и будет выдуваться, или поросла травой и не будет. Но спрогнозировать, где что и как – невозможно", - сказал Кульбида в интервью РБК-Украина.

Синоптик уточнил, что земля была пересушена, ветер поднял в атмосферу значительную часть пыли, и она достигла Киева.

При этом директор Укргидрометцентра заявил, что не стоит опасаться, что в ближайшем будущем Украину снова накроет пылевой бурей.

"Потому что она бывает в Украине раз в 10 лет. Такой пыльной бури не будет в ближайшие 10 лет", - резюмировал эксперт.

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Как сообщал Главред, 16 апреля Киев накрыла жуткая пылевая буря. Из-за опасного природного явления видимость, в том числе и на дорогах, резко ухудшилась. Как рассказали в Киевской городской госадминистрации, сильный ветер нес над Киевом облако пыли, порывы ветра достигали 17-22 м/с.

По информации пресс-службы ГСЧС, в результате пылевой бури в Киеве за день были госпитализированы пять человек.

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