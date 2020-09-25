Регионы Украины два дня будет "атаковать" непогода – синоптик

Прогноз погоды на выходные для части территории Украины нерадужный.
Погода в Украине на выходных – в субботу и воскресенье, 26-27 сентября, ожидается неблагоприятная в ряде регионов – прогнозируются ливни, грозы, град и сильный ветер.
Сильный ветер – 15-22 м/с, в субботу прогнозируется на западе страны, а в воскресенье – в большинстве регионов государства, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики добавили, что ливни ожидаются днем 26 сентября и на протяжении суток 27 сентября в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.
Погода в Украине 27 сентября также спрогнозирована мокрая в Одесской, Житомирской и Винницкой областях – в этих регионах ночью возможны значительные дожди.
"...26 сентября в западной части, 27 сентября в большинстве областей страны порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град…", – предупредили в Гидрометцентре.
- Напомним, синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 26-27 августа. Эксперт предупреждала, что нашей стране грозит сильный юго-восточный ветер.
- Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 27 сентября почти всю территорию нашей страны накроют дожди, осадки не прогнозировались только в Луганской области.