Регионы Украины два дня будет "атаковать" непогода – синоптик

В ряде областей Украины на выходных ожидается непогода / УНИАН

Погода в Украине на выходных – в субботу и воскресенье, 26-27 сентября, ожидается неблагоприятная в ряде регионов – прогнозируются ливни, грозы, град и сильный ветер.

Сильный ветер – 15-22 м/с, в субботу прогнозируется на западе страны, а в воскресенье – в большинстве регионов государства, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что ливни ожидаются днем 26 сентября и на протяжении суток 27 сентября в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

Погода в Украине 27 сентября также спрогнозирована мокрая в Одесской, Житомирской и Винницкой областях – в этих регионах ночью возможны значительные дожди.

"...26 сентября в западной части, 27 сентября в большинстве областей страны порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град…", – предупредили в Гидрометцентре.