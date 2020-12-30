Резкое похолодание и снегопад: когда в Украине испортится погода

Погода в Украине резко изменится / УНИАН

Погода в Украине резко изменится сразу после празднования Нового года. Как прогнозируют синоптики, на Рождество в страну придет похолодание.

Синоптики сайта Gismeteo уточнили, что температура начнет снижаться уже 2-3 января. Минус придет днем 5-8 января на север, запад и восток. Здесь днем будет до -2 градусов, а ночью до -4 мороза.

На юге также снизится температура, но до "минуса" не дойдет.

В Сочельник и на Рождество ожидаются осадки - в регионах с минусовой температурой дожди с мокрым снегом, вероятны снегопады.

При этом, синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что во второй половине января погода в Украине резко изменится. Украинцев ожидает мороз до -23... -25 градусов.

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"Во второй половине января увидим настоящую зиму. Снега за две недели выпадет от 10-15 см на юге Украины до 30-40 на севере", - отметил синоптик.

Морозы Леонид Горбань также прогнозирует на Крещение (19 января) ночью под минус 20 градусов. А после Крещения – до минус 25 градусов.

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