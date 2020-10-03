Ряду областей Украины в воскресенье грозит удар стихии – синоптик

В нашей стране погода завтра только в одной области не будет сухая, спрогнозировали в Гидрометцентре.
Погода в Украине в воскресенье, 4 октября, в ряде областей прогнозируется неблагоприятная – ожидается сильный ветер.
Ветреная погода будет в западных областях страны, предупредили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики добавили, что максимальная скорость ветра может составить 20 м/с.
"Днем 4 октября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)…", – сообщили в Гидрометцентре.
Эксперты отметили, что погода завтра в большинстве регионов украинского государства ожидается сухая, исключение – Закарпатская область, там днем возможен дождь.
Погодная карта для Украины на 4 октября 2020
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- Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 4 октября.
- Эксперт прогнозировала, что погода в нашей стране в воскресенье будет одной из самых теплых в Европе. Диденко добавила, что максимальная температура воздуха может составить +24 градуса.
Автор: Екатерина Присяжнюк