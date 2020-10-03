Ряду областей Украины в воскресенье грозит удар стихии – синоптик

В западных областях Украины прогнозируется сильный ветер / УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 4 октября, в ряде областей прогнозируется неблагоприятная – ожидается сильный ветер.

Ветреная погода будет в западных областях страны, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что максимальная скорость ветра может составить 20 м/с.

"Днем 4 октября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)…", – сообщили в Гидрометцентре.

Эксперты отметили, что погода завтра в большинстве регионов украинского государства ожидается сухая, исключение – Закарпатская область, там днем возможен дождь.

Погодная карта для Украины на 4 октября 2020

В западных областях Украины прогнозируется сильный ветер / Скриншот с meteo.gov.ua

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