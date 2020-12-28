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​Самый теплый год в истории наблюдений: погода в Украине бьет рекорды

28 декабря 2020, 17:12
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Украину ждет самый теплый год.

Погода в 2020 году может оказаться самой теплой / pixabay

Погода в Украине бьет все рекорды. 2020 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

Как говорят эксперты, 2020 год начался не с метеорологической зимы - когда среднесуточная температура держится выше нуля. А для столицы Украины этот год стал своеобразным "переездом" на Юг. Климатическая ситуация в Киеве в 2020-м была типична скорее для южных регионов, передает ТСН.

В Киеве среднегодовая температура выросла на целых три градуса.

В новогоднюю ночь, по прогнозу синоптиков, зимней сказки со снегом ждать не стоит. По всем регионам ожидается плюсовая температура, присущая скорее весне, чем концу декабря.

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Так, синоптики Украинского гидрометцентра обещают на 31 декабря дожди на Западе, а на Юге выше +10 градусов. Холоднее всего на востоке с минимальными заморозками ночью.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Синоптик дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега. В Украину идет потепление, говорит прогноз погоды.
  • Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
  • Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.

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