​Самый теплый год в истории наблюдений: погода в Украине бьет рекорды

Украину ждет самый теплый год.
Погода в Украине бьет все рекорды. 2020 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений.
Как говорят эксперты, 2020 год начался не с метеорологической зимы - когда среднесуточная температура держится выше нуля. А для столицы Украины этот год стал своеобразным "переездом" на Юг. Климатическая ситуация в Киеве в 2020-м была типична скорее для южных регионов, передает ТСН.
В Киеве среднегодовая температура выросла на целых три градуса.
В новогоднюю ночь, по прогнозу синоптиков, зимней сказки со снегом ждать не стоит. По всем регионам ожидается плюсовая температура, присущая скорее весне, чем концу декабря.
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Так, синоптики Украинского гидрометцентра обещают на 31 декабря дожди на Западе, а на Юге выше +10 градусов. Холоднее всего на востоке с минимальными заморозками ночью.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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