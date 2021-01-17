Сегодня Украину заморозит: каким регионам ждать -24 градуса

Мороз и солнце обещает синоптик на 17 января.
Погода в Украине в воскресенье, 17 января, будет по настоящему зимней. По всей территории страны столбики термометров опустятся до серьезных минусовых значений, в некоторых регионах ударят 24-градусные морозы.
Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, что сегодня осадки не ожидаются, будет солнечно. Только во Львове, Ужгороде и Ровно местами будет падать снег, ожидается порывистый ветер. Украинцев также предупредили о гололедице на дорогах.
В Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях будет холоднее всего. Там столбики термометров днем опустятся от -12 до -14 градусов, ночью - от -20 до -24.
Немного теплее будет на Западе и Юге страны. Там температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-14 градусов днем и от -10 до -18 градусов ночью.
Погода в Киеве 17 января также будет морозной. Ночью температура составит от -18 до -20 градусов, днем будет немного теплее - от -13 до -15 градусов. Существенных осадков не ожидается, на дорогах - скользко.
Читайте такжеУкраина "задубнет" до -30 градусов: где разгуляются трескучие морозы
Погода в Украине - последние новости:
- Синоптик спрогнозировал, сколько еще продлится в Украине морозный "апокалипсис".
- Синоптик рассказал, какой будет погода на Крещение в Украине.
- Появился прогноз погоды на февраль. В Украину идут лютые морозы и снегопады.
- Синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год. Весна 2021 года может быть засушливой, предупредила Вазира Мартазинова.