Сегодня Украину заморозит: каким регионам ждать -24 градуса

В Украине ударят сильные морозы, говорит прогноз погоды / pixabay.com

Погода в Украине в воскресенье, 17 января, будет по настоящему зимней. По всей территории страны столбики термометров опустятся до серьезных минусовых значений, в некоторых регионах ударят 24-градусные морозы.

Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, что сегодня осадки не ожидаются, будет солнечно. Только во Львове, Ужгороде и Ровно местами будет падать снег, ожидается порывистый ветер. Украинцев также предупредили о гололедице на дорогах.

В Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях будет холоднее всего. Там столбики термометров днем опустятся от -12 до -14 градусов, ночью - от -20 до -24.

Немного теплее будет на Западе и Юге страны. Там температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-14 градусов днем и от -10 до -18 градусов ночью.

Погода в Киеве 17 января также будет морозной. Ночью температура составит от -18 до -20 градусов, днем будет немного теплее - от -13 до -15 градусов. Существенных осадков не ожидается, на дорогах - скользко.

Прогноз погоды на 17 января / meteo.gov.ua

Читайте такжеУкраина "задубнет" до -30 градусов: где разгуляются трескучие морозы

Погода в Украине - последние новости: