Серьезные минусы: синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы

Синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы / 1zoom.ru

Дожди в Украине скоро сменятся серьезными морозами: похолодание придет в Украина на православное Рождество Христово 2021.

Как рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии ТСН.ua, надолго холода не задержатся, но "минусы" будут существенными – до 10-15 градусов мороза.

"На Рождество погода ухудшится: с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15 градусов мороза", – уточнил Билык.

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