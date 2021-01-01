Серьезные минусы: синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы

Надолго холода не задержатся – это их единственный "плюс".
Дожди в Украине скоро сменятся серьезными морозами: похолодание придет в Украина на православное Рождество Христово 2021.
Как рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии ТСН.ua, надолго холода не задержатся, но "минусы" будут существенными – до 10-15 градусов мороза.
"На Рождество погода ухудшится: с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15 градусов мороза", – уточнил Билык.
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Автор: Диана Беловодская