Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии

Синоптик: Погода в Украине будет опасной из-за ветра и давления / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 10 декабря 2020, будет довольно опасной и неприятной.

Синоптические армии восточного антициклона и западных циклонов ведут бой. Поэтому с одной стороны в Украину идет потепление, а с другой – штормовой ветер грозит обвалами деревьев и конструкций, а скачки давления – ухудшением самочувствия. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха 10 декабря в Украине будет колебаться около нуля. Теплее в дневное время суток будет на западе: здесь ожидается до +6 градусов. На юге термометры дотянутся до +8 градусов, а в Крыму – до +12 градусов.

Читайте такжеМагнитная буря 10 декабря спровоцирует апатию и упадок силПри этом ближайшей ночью в восточных областях, в Днепропетровском, Полтавском и Сумском регионах прогнозируются умеренные морозы – до -9 градусов. На остальной территории Украины будут или небольшие "минусы", или около нуля.

Мокрый снег и дождь наиболее вероятные в западных областях, на севере Украины (кроме Сумской области), а также в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области, в Кропивницком и его районах. На остальной территории – завтра без существенных осадков.

Погода в Киеве завтра, 10 декабря 2020, будет очень ветреной. Мокрый снег и дождь ожидаются во второй половине дня, ближе к вечеру. Ближайшей ночью в столице до -3-5 градусов, завтра днем – около нуля градусов.

"Смена воздушных масс всегда сопровождается колебаниями атмосферного давления, увеличится облачность, усилится влажность воздуха, будет завывать штормовой ветер – все это может негативно сказаться на самочувствии. Плюс осложнится ситуация на дорогах там, где прогнозируются осадки. Ветер может ломать большие ветви и валить конструкции – очень и очень осторожно под ними", – рекомендует Диденко.

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