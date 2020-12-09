УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии

9 декабря 2020, 13:16
Прослушать новость
Остановить

Прогноз погоды в Украине на завтра обещает потепление одним регионам и осадки – другим. Из-за скачков давления ухудшится самочувствие.

Синоптик - Погода в Украине будет опасной из-за ветра и давления
Синоптик: Погода в Украине будет опасной из-за ветра и давления / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 10 декабря 2020, будет довольно опасной и неприятной.

Синоптические армии восточного антициклона и западных циклонов ведут бой. Поэтому с одной стороны в Украину идет потепление, а с другой – штормовой ветер грозит обвалами деревьев и конструкций, а скачки давления – ухудшением самочувствия. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха 10 декабря в Украине будет колебаться около нуля. Теплее в дневное время суток будет на западе: здесь ожидается до +6 градусов. На юге термометры дотянутся до +8 градусов, а в Крыму – до +12 градусов.

Читайте такжеМагнитная буря 10 декабря спровоцирует апатию и упадок силПри этом ближайшей ночью в восточных областях, в Днепропетровском, Полтавском и Сумском регионах прогнозируются умеренные морозы – до -9 градусов. На остальной территории Украины будут или небольшие "минусы", или около нуля.

Мокрый снег и дождь наиболее вероятные в западных областях, на севере Украины (кроме Сумской области), а также в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области, в Кропивницком и его районах. На остальной территории – завтра без существенных осадков.

Погода в Киеве завтра, 10 декабря 2020, будет очень ветреной. Мокрый снег и дождь ожидаются во второй половине дня, ближе к вечеру. Ближайшей ночью в столице до -3-5 градусов, завтра днем – около нуля градусов.

"Смена воздушных масс всегда сопровождается колебаниями атмосферного давления, увеличится облачность, усилится влажность воздуха, будет завывать штормовой ветер – все это может негативно сказаться на самочувствии. Плюс осложнится ситуация на дорогах там, где прогнозируются осадки. Ветер может ломать большие ветви и валить конструкции – очень и очень осторожно под ними", – рекомендует Диденко.

Погода в Украине: последние новости

Антициклон

Антициклоном называют область повышенного атмосферного давления, пишет Википедия.

Во время антициклона чаще всего преобладает ясная или малооблачная погода.

синоптик прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Украину идут морозы до -26​: какие области попадут под удар​В Украину идут морозы до -26​: какие области попадут под удар Украину заметет снегом: синоптики назвали даты похолодания в УкраинеУкраину заметет снегом: синоптики назвали даты похолодания в Украине В Украину неожиданно придет потепление: синоптик назвала датуВ Украину неожиданно придет потепление: синоптик назвала дату Синоптик предупредил о погодном сюрпризе и морозах в -14ºСиноптик предупредил о погодном сюрпризе и морозах в -14º Морозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждениеМорозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Следующий материал

Последние новости

13:36
Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога
13:36
Мед и корица: мощное лекарство или большой миф? Видео
13:16
Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии Видео
13:05
У  Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму Видео
13:05
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
Реклама
12:42
Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Видео
12:16
В Москве исключили встречу Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в ближайшее время Видео
11:56
СМИ узнали новую вероятную дату начала локдауна в Украине
11:54
"Привет, козлы!": Настя Ивлеева рассмешила приключениями на пляже Турции
11:53
Локдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог Видео
11:48
Эпидемиолог объяснил, почему Украина провалит вакцинацию против COVID-19 Видео
11:21
Валерия отказалась петь на незаконном корпоративе за 8,5 миллионов
11:10
Очень нежный голубой маникюр на Новый год 2021 - фото Фото Видео
11:02
На мужа Алсу завели административное дело
10:50
Эксперты назвали худшие советы по здоровью 2020 в TikTok Видео
10:45
Шах не умер, ишак не сдох, или Почему Украина "застряла" в Минске мнение
10:30
Локдаун в Украине введут после праздников: документ Фото Видео
10:28
Украине грозит продление карантина: СМИ назвали сроки Видео
10:25
Эмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря
09:59
"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ Видео
Реклама
09:57
В Крыму началась "водная паника" мнение
09:56
Человек-паук 3 вернет Питера Паркера из другой франшизы
09:42
Украинцы продают коров и золото, чтобы вылечиться от коронавируса - врач Видео
09:10
Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Видео
09:06
Когда в Украине введут локдаун: в правительстве назвали неожиданные даты Видео
08:54
COVID-19 в Киеве снова набирает обороты: опубликованы неутешительные данные
08:29
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны и полезная перестановка Видео
08:22
Меньше чем за два года Зеленский превратился в политический труп мнение
08:10
Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни Видео
08:01
Коронавирус в Украине 9 декабря: болезнь побороли больше украинцев, чем заразились Видео
07:33
Когда вакцина доедет до Украины, она уже может стать опасной – эпидемиолог Александрин
07:32
Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии COVID-19 Видео
07:29
Врач объяснил, кто из пациентов с COVID-19 склонен к суициду Видео
07:15
У Кравчука раскрыли планы по Донбассу и сделали заявления об уступках России Видео
07:01
Жена Дзидзьо Slavia похвасталась гладенькими ножками на пикантном фото
06:53
"Заговор" Запада: почему из Украины делают нищую страну мнение
06:47
Донбасс не получится вернуть силой: главнокомандующий ВСУ назвал причины
06:28
Магнитная буря 10 декабря спровоцирует апатию и упадок сил Видео
06:03
Военная помощь Украине и санкции против Северного потока-2: в Конгрессе США одобрили оборонный бюджет Видео
05:37
В моде замшевые сумки, которыми хочется завладеть немедленно - фото Фото Видео
Реклама
05:23
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
05:09
"Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников
04:44
Протесты в Армении: эксперты оценили шансы на отставку Пашиняна из-за поражения в Карабахе Видео
04:15
Названы самые опасные симптомы COVID-19 Видео
03:52
В ЕС потребовали поднять цены на электричество для украинцев Видео
02:11
Появилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всего Видео
00:23
Коронавирус бушует в Украине: врач рассказал об интересном феномене
08 декабря, вторник
23:51
Динамо - Ференцварош: неожиданный результат матча Лиги чемпионов Фото
23:27
Врачи бьют тревогу​: появились подробности загадочной болезни в Индии Видео
22:56
Коронавирус в Украине 8 декабря: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять