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Морозные выходные: синоптик сказала, когда потеплеет в Украине

22 мая 2020, 15:45

Прогноз погоды в Украине на ближайшие 3 дня еще сулит холода – но приятные новости все же имеются.

Синоптик дал холодный прогноз погоды для Украины на 23 и 24 мая 2020
Синоптик дал холодный прогноз погоды для Украины на 23 и 24 мая 2020 / УНИАН

Погода в Украине 23-24 мая, на этих выходных, будет холодной: днем термометры покажут +10-15 градусов. На пару градусов теплее будет разве что на западе и на юге страны, рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Она допускает, что ближайшей ночью возможны заморозки на востоке, в центре и на севере Украины. А днем на востоке ожидаются дожди – кроме Луганской и Донецкой областей, – а также в Сумской, Херсонской, Одесской и в центральных регионах.

В воскресенье в Украину снова нагрянет холодный фронт с дождями. Первыми на себе "фронтовые" последствия испытают жители западных областей.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на май 2020 – точные даты и что делатьПогода в Киеве 23-24 мая 2020 тоже будет холодной. Ночью тут похолодает до +3-6 градусов, а днем воздух прогреется до +11-14 градусов. Серьезных дождей ожидать не стоит.

По словам Диденко, потепление в Украину придет не раньше середины следующей недели. Процесс это будет постепенный, не резкий. А вот заморозки в Украине должны прекратиться уже с этого воскресенья.

Ранее синоптик дал неожиданный прогноз до конца мая. Средняя температура к концу мая будет около 15 градусов тепла.

А синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.

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