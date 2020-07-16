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Дожди, грозы и ливни: кому какая погода в Украине досталась 17 июля

Температура воздуха в Украине 17 июля 2020 поднимется уже почти до +30 градусов.

16 июля 2020, 18:54
Синоптик дал прогноз погоды в Украине на завтра - дожди, грозы и ливни
Синоптик дал прогноз погоды в Украине на завтра - дожди, грозы и ливни / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 17 июля 2020, снова будет мокрой в большинстве областей. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует дожди, грозы, а местами ливни и град на западе страны.

Намокнут также северные и восточные регионы, Винницкая и Черкасская области.

Благодаря дождям на западе сохранится прохлада – около +21-24 градусов. А вот на остальной территории будет жарче – уже до +25-29 градусов.

Читайте такжеСамые сильные магнитные бури июля 2020 – как пережить"Вниманию жителей западной части Украины и туристов, которые собираются туда в ближайшие выходные: 18-19 июля там высокая вероятность ливней, гроз и града!" – добавила Диденко.

Погода в Киеве 17 июля будет без серьезных осадков, хотя местами возможны грозы. Термометры поднимутся до +27 градусов.

Напомним, в начале недели Харьков после ливней затопило, люди передвигались на надувных матрасах. Городской водоотвод не справился с количеством осадков.

Ранее метеоролог рассказала, куда в Украине смещаются климатические зоны. В нашей стране и во всем мире есть климатический шок, считает эксперт.

В свою очередь синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27-29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

Также метеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зима. Вероятность того, что зима будет суровой, небольшая, поделилась эксперт.

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