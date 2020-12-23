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Синоптик дал точный прогноз погоды на Новый год

23 декабря 2020, 20:48
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Эксперт рассказал, будет ли снег в Украине на Новый год.

Погода на Новый год в Украине / pixabay

Погода в Украине в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет бесснежной и без сильных морозов. Местами может ожидаться выпадение дождя. Средняя суточная амплитуда составит около 10 градусов по Украине.

Как сообщает синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык, температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.

По данным синоптика, помимо того, что выпадения снега не ожидается, в большинстве регионов растает тот, который выпал до 31 декабря.

"Смотря где - Украина большая, на востоке может снег и будет держаться. В целом по Украине -5...+5. Запад и юг теплее, ночью около нуля. Дневные температуры - плюсовые значения, до +5. А в основном -2...0, на востоке до -5", - подчеркивает синоптик.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
  • Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
  • Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.

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