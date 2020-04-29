Циклончик помучает Украину: где ждать дождей, а где потепления

Синоптик дала бебебешный прогноз погоды на конец апреля 2020 / 1zoom.ru

Погода в Украине в апреле 2020 закончится на дождливой ноте, обещает синоптик Наталья Диденко.

Дожди с грозами обещают западу и северу страны. Немного осадков достанется и центральным областям (исключение тут – погода в Одесской области). И все это на фоне похолодания – местами до +16-19 градусов, а на западе – даже до +12-14 градусов.

Максимально 30 апреля термометры покажут по Украине до +20-25 градусов – на зависть соседям.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на май 2020 – точные даты и что делать"Украина все же в целом завтра снова одна из самых теплых в Европе – бебебе", – отметила Диденко.

Кому не достанется дождей, так это югу и востоку Украины.

Погода в Киеве 30 апреля определяется влиянием циклончика. Он и принесет в столицу периодические дожди, а местами и грозы. Температура воздуха поднимется до +20-24 градусов.

"1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает", – описала синоптические качели в Киеве синоптик.

Ранее синоптик дал прогноз погоды для Украины на май 2020. В мае в нашей стране количество осадков будет в рамках средних многолетних значений, спрогнозировали синоптики.