"Снова врежет +22-25 градусов": сколько еще украинцам морозить носы

Синоптик дала прогноз погоды для Украины – когда ждать +22-25 градусов / Reuters

Погода в Украине 8 мая 2020 уже будет не такой дождливой, как в последние дни. Осадки станут редкостью даже на западе и севере страны, обещает синоптик Наталья Диденко.

"Основную порцию осадков завтра получит восточная часть Украины, Сумская область, Днепр с районами, дотянет до Полтавщины, Запорожья, Крыма", – рассказала она.

В пятницу днем потеплеет до +13-17 градусов. Самыми холодными будут Харьковская, Черниговская и Сумская области, где ожидается +10-14 градусов.

Погода в Киеве 8 мая 2020

В столице тоже потеплеет – до +14 градусов днем. Небо будет хмурым, но с прояснениями.

А уже 10-11 мая в Киеве ожидается до +22-25 градусов. Впрочем, в середине следующей недели температура воздуха снова понизится.

Ранее синоптики удивили прогнозом на май 2020. Май будет теплым, заявили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптик Виталий Постриган рассказал о том, что в начале мая синоптическая ситуация в Украине, в частности период грозовых дождей, была обусловлена влиянием области пониженного давления, которая образовалась между антициклонами над Францией и Средней Волге.