Синоптик дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега

Новый год 2021 украинцы встретят без снега / Reuters

Погода в Украине в ближайшее время будет определяться атмосферным фронтом из северо-западной Европы, связанным с циклоном.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в стране выпадет снег. Однако из-за потепления он будет переходить в мокрый снег, а потом в дождь. Об этом Диденко сказала в эфире программы Сніданок з 1+1.

"Водителям следует быть осторожными. Погода будет сложной", — предупредила синоптик.

По ее словам, празднование Нового года скорее всего обойдется без снега.

"По предварительным прогнозам, вторая половина этой недели будет теплее. Атлантические процессы будут преобладать. Осадки будут, но в основном в виде дождя. Поэтому недавнее похолодание и нынешнее, которое на востоке страны принесло до -13 градусов мороза, закончится. По предварительным прогнозам, будет теплеть", — рассказала Диденко.

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Погода в Украине на Новый год 2021