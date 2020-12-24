Синоптик дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега

В Украину идет потепление, говорит прогноз погоды.
Погода в Украине в ближайшее время будет определяться атмосферным фронтом из северо-западной Европы, связанным с циклоном.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в стране выпадет снег. Однако из-за потепления он будет переходить в мокрый снег, а потом в дождь. Об этом Диденко сказала в эфире программы Сніданок з 1+1.
"Водителям следует быть осторожными. Погода будет сложной", — предупредила синоптик.
По ее словам, празднование Нового года скорее всего обойдется без снега.
"По предварительным прогнозам, вторая половина этой недели будет теплее. Атлантические процессы будут преобладать. Осадки будут, но в основном в виде дождя. Поэтому недавнее похолодание и нынешнее, которое на востоке страны принесло до -13 градусов мороза, закончится. По предварительным прогнозам, будет теплеть", — рассказала Диденко.
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