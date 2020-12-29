Синоптик: Какой будет погода на Новый год 2021 - кому зонты, кому лыжи

Синоптик рассказала, кому на Новый год 2021 погода подарила снег / Reuters

Погода в Украине в ближайшие дни и, собственно, на Новый год 2021 будет дождливой. Мокрый снег в новогоднюю ночь (и то – местами) синоптик Наталья Диденко прогнозирует лишь в западных областях. Вообще без осадков остался восток Украины, Запорожье и Днепропетровская область.

Термометры в новогоднюю ночь покажут около 1-5 градусов тепла, на востоке – около нуля. Днем 1 января ожидается от четырех до девяти градусов тепла, в Крыму – до +12 градусов. На западе и востоке – не выше 4 градусов тепла.

Погода в Украине завтра, 30 декабря, будет преимущественно сухой. Мокрый снег ожидается лишь на западе страны.

Температура ближайшей ночью – 5 градусов тепла, завтра днем – до 10 градусов тепла, на юге – до +12 градусов. Холоднее на востоке: ночью 1-3 градуса мороза, днем – около нуля.

Погода в Киеве 30 декабря 2020 ожидается облачная и влажная, но без осадков. Ветер порывистый. Температура ночью – до 5 градусов тепла, днем – до 7 градусов тепла.

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