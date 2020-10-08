Синоптик: На смену дождям в Украине придут похолодание, а затем снег

Погода в Украине меняется с теплой на холодную.
Дожди отступают: погода в Украине завтра, 9 октября, уже будет преимущественно сухой, обещает синоптик Наталья Диденко. В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует приближение похолодания и первый снег – уже под конец октября 2020.
Так, погода в Украине в пятницу будет без осадков и преимущественно солнечно. Небольшие дожди возможны лишь в Житомирской и частично в Киевской областях. На смену дождям придут влажный воздух и туманы.
Температура воздуха 9 октября днем в среднем составит +18-23 градуса. При этом жарче традиционно будет на юге – до +25 градусов, а холоднее на западе – до +14-17 градусов.
Погода в Киеве завтра, 9 октября 2020, обещает тепло до +20 градусов и туманы – а вот дожди маловероятны.
Погода на выходных в Украине также будет теплой и недождливой.
В свою очередь Горбань рассказал, что первые заморозки придут уже на следующей неделе вместе с резким похолоданием в большинстве регионов:
- 17-18 октября – подморозит западные области;
- после 24 октября заморозки придут в остальные регионы.
"После этого дневная температура воздуха упадет до +11-12 градусов, в конце октября снова приморозит до 0 -4 градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом", – рассказал в комментарии для издания Апостроф синоптик.
При этом в третьей декаде октября дневная температура в большинстве областей ожидается на уровне +10 градусов.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.